Российские войска несколько раз атаковали Купянск, пострадал человек

Вечером и ночью на 8 июня россияне несколько раз атаковали Купянский район, пострадал один человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Харьковская ОВА.

Обстрелы Купянска начались в 22:00 вечера пятницы - было повреждено 4 дома и пострадал человек.

Уже через час военные РФ атаковали с БПЛА село Шевченково, поврежден автомобиль.

Около двух часов ночи в результате вражеского обстрела военными РФ села Сеньково был поврежден частный дом.