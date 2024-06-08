Російські війська кілька разів атакували Куп'янськ, постраждала людина

Увечері та вночі на 8 червня росіяни декілька разів атакували Куп'янський район, постраждала одна людина, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Харківська ОВА.

Обстріли Куп'янська почалися о 22:00 вечора п'ятниці – було пошкоджено 4 будинки та постраждала людина.

Вже за годину військові РФ атакували з БПЛА село Шевченкове, пошкоджений автомобіль.

Близько другої ночі внаслідок ворожого обстрілу військовими РФ села Сеньково було пошкоджено приватний будинок.