В эксплуатацию введен блок АЭС, который улучшит ситуацию в энергосистеме

После планового ремонта в эксплуатацию введен блок одной из украинских АЭС мощностью в 1000 МВт. Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий говорил, что дополнительный блок на АЭС ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

На одной из украинских атомных электростанций на 10 дней раньше запланированного срока был завершен плановый ремонт одного из блоков. Он введен в эксплуатацию, что увеличит мощности энергосистемы на 1000 МВт.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ток-шоу "Украинской правды" сообщил, что в ночь с 7 на 8 июня выйдет в работу дополнительный блок на АЭС, что ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме.

Дефицит электроэнергии прогнозируют на вечерние часы.

Напомним:

В субботу, 8 июня, графики отключений света будут действовать с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00.