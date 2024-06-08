В експлуатацію введено блок АЕС, який покращить ситуацію в енергосистемі

Після планового ремонту у експлуатацію введено блок однієї з українських АЕС потужністю у 1000 МВт. Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький казав, що додатковий блок на АЕС ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

На одній із українських атомних електростанцій на 10 днів раніше запланованого терміну було завершено плановий ремонт одного з блоків. Його введено у експлуатацію, що збільшить потужності енергосистеми на 1000 МВт.

Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький у ток-шоу "Української правди" повідомив, що в ніч з 7 на 8 червня вийде в роботу додатковий блок на АЕС, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.

Дефіцит електроенергії прогнозують на вечірні години.

Нагадаємо:

У суботу, 8 червня, графіки відключень світла будуть діяти з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00.