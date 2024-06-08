ССО: Россияне перебрасывают военных с Херсонщины на Харьковщину
Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций, сообщил о переброске россиянами своих частей с Херсонщины на Харьковское направление, сообщает Украинская правда.
Отмечается, что россияне также в "командировку" отправляют операторов дронов.
В то же время враг нарастил комплектование "Добровольческого батальона Маргелова", чтобы пополнить потери.
Местных во время обязательного обновления данных в "военкоматах", агитируют заключать контракт и угрожают принудительной мобилизацией.
"Это является очередным преступлением оккупантов, которые мобилизуют местное население на войну против Родины.
Центр национального сопротивления призывает сообщать о враге, чтобы каждый понес ответственность за свои преступления. Также призываем не портить свою жизнь службой на оккупанта, и саботировать приказы россиян".