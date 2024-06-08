ССО: Росіяни перекидають військових з Херсонщини на Харківщину

Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій, повідомив про перекидання росіянами своїх частин з Херсонщини на Харківський напрямок, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що росіяни також у "відрядження" відправляють операторів дронів.

Водночас ворог наростив комплектування "Добровольчого батальйону Маргелова", аби поповнити втрати.

Місцевих під час обов’язкового оновлення даних в "військкоматах", агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією.

"Це є черговим злочином окупантів, які мобілізують місцеве населення на війну проти Батьківщини.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про ворога, аби кожен поніс відповідальність за свої злочини. Також закликаємо не псувати своє життя службою на окупанта, та саботувати накази росіян".