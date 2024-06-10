Часть самолетов F-16 будет базироваться не в Украине – Воздушные силы

Некоторые истребители F-16 будут базироваться на авиабазах не в Украине. Об этом заявил руководитель авиации командования украинских воздушных сил Сергей Голубцов, сообщает Радио Свобода.

Это сделают для того, чтобы, в частности, самолеты не стали мишенями на украинских базах. Также говорит, что это будет резерв для замены неисправных самолетов и во время проведения регламентных работ.

Он также рассказал, что Украине будут предоставлены модернизированные истребители F-16 для использования высокоточного оружия.

"Я могу сказать, что все предоставляемые самолеты прошли определенную модернизацию, там стоит улучшенный прицел для обнаружения воздушных целей. <...> Также эта модернизация в основном касалась переоборудования самолета для использования именно высокоточного оружия" , - добавил Голубцов.

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