Частина літаків F-16 буде базуватися не в Україні – Повітряні сили

Деякі надані винищувачі F-16 будуть базуватися на авіабазах не в Україні. Про це заявив керівник авіації командування українських Повітряних сил Сергій Голубцов, повідомляє Радіо Свобода.

Це зроблять для того, щоб, зокрема, літаки не стали "мішенями" на українських базах. Також, каже, що це буде резерв для заміни несправних літаків та під час проведення регламентних робіт.

Він також розповів, що Україні нададуть модернізовані винищувачі F-16 для використання високоточної зброї.

"Я можу сказати, що всі літаки, які будуть надаватися, пройшли певну модернізацію, там стоїть покращений приціл для виявлення повітряних цілей. <...> Також ця модернізація в основному стосувалася переобладнання літака для використання саме високоточної зброї", – додав Голубцов.

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