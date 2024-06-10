ГБР разоблачило финансовую схему родных братьев Медведчука и Козака

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины сообщили о подозрении родным братьям экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака и их двух сообщников. На одном из подконтрольных предприятий Львовской области подозреваемые организовали схему уклонения от уплаты налогов на 75 млн грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

Установлено, что схема действовала несколько лет до 2022 года на предприятиях по изготовлению кирпича. Сырье для производства предприятие добывало на одном из карьеров региона.

По указанию владельцев директор, главный бухгалтер и другие должностные лица предприятия подделывали документы об объемах производимой продукции. Часть неучтенной продукции они продавали юридическим и физическим лицам за наличные деньги.

Также участники схемы фальсифицировали финансовую, налоговую и статистическую отчетность. В результате на протяжении пяти лет на предприятии было получено продукции почти на 160 млн грн, а госбюджет недополучил почти 75 млн грн налогов.

По данным следствия, эти средства передавали Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, которые использовали их в частности для финансирования вооруженной агрессии России против Украины.

Братьям экс-нардепов, директору и главному бухгалтеру предприятия поставлено в известность о подозрении в уклонении от уплаты налогов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде удержания под стоимость с возможностью внесения залога на сумму 9 млн грн – для директора, и 6 млн грн – для главного бухгалтера.

Братьям Медведчука и Козака, которые скрываются от правосудия за границей, сообщили о подозрении заочно. Впоследствии они будут объявлены в национальный и международный розыск.

Напомним:

В середине мая принадлежавшая Виктору Медведчуку яхта Royal Romance получила свидетельство о праве плавания под государственным флагом Украины, соответствующие изменения уже внесены в Международную морскую организацию.