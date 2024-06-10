В Польше на оружейном заводе прогремел мощный взрыв, есть погибший
На заводе по производству оружия Mesko в Польше произошел взрыв. Согласно предварительным данным, есть погибший и пострадавший. Со ссылкой на Onet, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
На месте событий работают сотрудники полиции под наблюдением прокурора.
Информацию о взрыве подтвердила также генеральный директор завода Эльжбета Шренявская. По ее словам, взрыв произошел на складе ракетного топлива. В целом центр был введен в эксплуатацию несколько лет назад.
В результате инцидента погиб 59-летний работник завода. Еще одного человека госпитализировали.
По состоянию на сейчас известно, что пожар уже ликвидировали.
"Около 11 часов утра (10 часов утра по киевскому времени, - ред.) мы получили сообщение о пожаре на заводе Mesko в Скаржиско-Каменце. Правоохранители, которые выехали на место происшествия, установили, что огнем охвачен склад, где хранилось топливо", - рассказал представитель районного управления полиции Ярослав Гвуздзь.
Отмечается, что ситуация находится под контролем.