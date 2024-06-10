Укрэнерго обнародовало график отключений на вторник

График отключений электроэнергии в регионах Украины во вторник будет изменен, по сравнению с тем, который действует в понедельник, 10 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укрэнерго.

"Завтра, 11 июня, графики почасовых отключений будут применены по всей Украине с 14:00 до 19:00" , – сообщили в Укрэнерго.

Также компания отменила аварийные отключения в Харькове, примененные ранее из-за технических проблем в магистральной сети.

Кроме того, Укрэнерго подтвердило сегодняшний график отключений – они осуществляются в период с 16:00 до 22:00 по всей территории Украины.