Укренерго оприлюднило графік відключень на вівторок

Графік відключень электроєнергії регіонах України у вівторок буде змінений, у порівнянні з тим, який діє у понеділок, 10 червня. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Укренерго.

"Завтра, 11 червня, графіки погодинних відключень будуть застосовані по всій Україні з 14:00 до 19:00" , – поінформували в Укренерго.

Також компанія скасувала аварійні відключення у Харкові, які були застосовані раніше через технічні проблеми в магістральній мережі.

Окрім того, Укренерго підтвердило, сьогоднішній графік відключень – вони здійснюються у період з 16:00 до 22:00 по всій території України.