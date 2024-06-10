Польша создает буферную зону на границе с Беларусью

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об одобрении резолюции, предусматривающей создание буферной зоны на границе с Республикой Беларусь. Со ссылкой на RMF FM, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 10 июня польское правительство провело выездное заседание в городе Белосток, который расположен в чуть более 50 километрах от границы с Беларусью. Во время заседания правительство Польши поддержало предложение Министерства внутренних дел и администрации о создании временной буферной зоны на границе с РБ, где участились нападения на пограничников со стороны нелегальных мигрантов.

На пресс-конференции после заседания Туск рассказал, что министры говорили о том, что страна должна сделать для улучшения ситуации на границе.

"Мы одобрили резолюцию о создании временной буферной зоны на границе с Беларусью... Идея заключается в том, что чтобы усложнить переправку нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия для службы, как для пограничной службы, так и для военных и полиции" , - заявил глава польского правительства.

Чиновник добавил, что правительство осознает негативные последствия создания такой зоны для населения и будет искать пути, как помочь местным жителям. Туск добавил, что власть будет искать пути, чтобы помочь людям.

"Этот процесс уже начался" , - сказал глава правительства Польши.

Кроме этого, Туск рассказал о размерах буферной зоны, которую планируют создать на польско-белорусской границе.