Дуда подписал изменения в закон о помощи украинским беженцам в Польше

Польский президент Анджей Дуда 10 июня подписал поправку к закону о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны, которая продлевает срок легального пребывания украинцев в Польше.﻿ Со ссылкой на канцелярии президента Польши, сообщает Европейская правда.

Согласно поправке, срок легального пребывания украинских беженцев от войны в Польше продлевается с 30 июня 2024 года до 30 сентября 2025-го. Это позволит украинцам и дальше получать доступ к медицинским услугам, семейным и социальным выплатам.

Подписанная поправка предусматривает выплату гражданам Украины помощи на воспитание и помощи "Добрый старт" в зависимости от того, учится ли ребенок в польском учебном заведении, а также определяет максимальный 36-месячный период, в течение которого украинские ученики могут участвовать в дополнительных бесплатных занятиях по польскому языку.

Кроме того, новый польский закон предусматривает, что для получения номера PESEL украинец обязан предъявить действительный проездной документ, а заявку на PESEL со статусом UKR надо будет подавать "немедленно по прибытии" в Польшу.

Поправка также предусматривает, что с 1 июля финансирование поддержки для граждан Польши, которые приняли беженцев из Украины, находящихся в особо сложной ситуации, будет возможным только на основании договора с местными властями.

Закон также предусматривает прекращение льгот, связанных с компенсацией расходов на проживание и питание беженцев, понесенных частными арендодателями, с 1 июля. Дополнительно предполагается ввести конкретные основания для аннулирования разрешения на временное проживание граждан Украины.

Проект поправок к закону был разработан Министерством внутренних дел и администрации Польши, в мае его принял польский парламент.