Укроборонпром и Rheinmetall открыли совместный цех в Украине

АО "Украинская оборонная промышленность" и мировой оборонный гигант Rheinmetall открыли первый в Украине совместный цех по ремонту и производству бронетехники. Со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в рамках партнерства АО "Украинская оборонная промышленность" и мирового оборонного гиганта Rheinmetall в Украине начал работу первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия.

Главное назначение новой площадки - ремонт и производство военной техники немецких образцов. Это ускорит восстановление боевых машин и возвращение их на передовую, а впоследствии позволит производить новую технику для Сил безопасности и обороны Украины силами украинских оружейников.

"Развитие партнерства с таким ведущим мировым производителем вооружений как Rheinmetall, свидетельствует о высокой степени доверия, которое получил "Укроборонпром" от западных коллег. Такое доверие - результат упорной работы по развитию компетенций наших оружейников, внедрения реформы корпоративного управления и успешной работы по построению антикоррупционной инфраструктуры. Именно все это в комплексе делает Компанию и ее предприятия конкурентоспособными, прозрачными и привлекательными для иностранных партнеров" , - рассказал глава наблюдательного совета АО "Украинская оборонная промышленность" Давид Ломджария.

В свою очередь генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер подчеркнул, что для компании "очень важно предоставить Украине эффективную и надежную поддержку".

"Когда дело доходит до поставки запасных частей, нашим главным приоритетом является обеспечение максимальной доступности и быстрое пополнение запасов. Для достижения этой цели мы используем имеющиеся каналы оригинальных производителей, обрабатываем материал самостоятельно и с партнерами. Мы также восстанавливаем оригинальные цепочки поставок и интегрируем местное производство в Украине" , - сказал он.

По словам гендиректора "Укроборонпрома" Германа Сметанина, этот проект, реализованный в рамках большой программы взаимодействия с Rheinmetall, создает новые возможности для наших защитников и защитниц, которые максимально оперативно будут получать технику для боя после ремонта и техобслуживания.

"Важно, что это происходит в Украине: иностранные партнеры уверены в нас, нашем профессионализме и высоком потенциале отечественного ОПК. Я благодарен руководству немецкого концерна за плодотворное взаимодействие, которое позволило в сжатые сроки оборудовать и открыть совместную производственную площадку" , - добавил Сметанин.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что "открытие совместной с Rheinmetall производственной площадки - это не только шаг к Победе Украины, но и важный этап в построении Арсенала свободного мира".