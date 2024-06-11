США отменили запрет на поставку оружия "Азову" – Госдеп
Администрация президента США Джо Байдена сняла запрет на поставку оружия бригаде "Азов". Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на Государственный департамент США, сообщает Украинская правда.
"После тщательного изучения 12-я бригада специального назначения "Азов" прошла проверку Лихи, проведенную Государственным департаментом США", – говорится в сообщении.
Госдеп имел в виду "Закон Лихи", который запрещает предоставление американской военной помощи иностранным подразделениям, которые, по имеющимся данным, совершили серьезные нарушения прав человека. Он назван в честь бывшего сенатора Патрика Лихи, который написал этот закон.
Государственный департамент не нашел "никаких доказательств" таких нарушений, говорится в заявлении.
Представитель Госдепартамента отказался сообщить, когда был снят запрет и поступило ли уже американское оружие в "Азов".
Теперь бригада "Азов", некогда добровольческое формирование, которое в 2015 году вошло в состав Национальной гвардии Украины, будет иметь доступ к такой же военной помощи от США, как и любое другое подразделение.
Издание отмечает, что около десяти лет назад "Азову" запретили использовать американское оружие, поскольку американские чиновники решили, что некоторые из его основателей якобы исповедуют расистские, ксенофобские и ультранационалистические взгляды, а сотрудники ООН по правам человека обвинили группу в нарушениях гуманитарного права.