Генштаб: Силы обороны уничтожили еще 1100 российских оккупантов и 23 танка

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 520 850 оккупантов, 1100 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 11 июня составили:

личного состава – около 520 850 (+1100) человек,

танков – 7902 (+23) ед,

боевых бронированных машин – 15176 (+32) ед,

артиллерийских систем – 13690 (+46) ед,

РСЗО – 1099 (+1) ед,

средства ПВО – 842 (+5) ед,

самолетов – 359 (+1) ед,

вертолетов – 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11023 (+13),

крылатые ракеты – 2278 (+0),

корабли/катера – 28 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 18676 (+58) ед,

специальная техника – 2288 (+21).

Как сообщалось, 5 июня Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Новошахтинске Ростовской области.