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Генштаб: Силы обороны уничтожили еще 1100 российских оккупантов и 23 танка

Генштаб: Силы обороны уничтожили еще 1100 российских оккупантов и 23 танка
Фото: Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 520 850 оккупантов, 1100 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 11 июня составили:

  • личного состава – около 520 850 (+1100) человек,
  • танков – 7902 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин – 15176 (+32) ед,
  • артиллерийских систем – 13690 (+46) ед,
  • РСЗО – 1099 (+1) ед,
  • средства ПВО – 842 (+5) ед,
  • самолетов – 359 (+1) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11023 (+13),
  • крылатые ракеты – 2278 (+0),
  • корабли/катера – 28 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 18676 (+58) ед,
  • специальная техника – 2288 (+21).

Как сообщалось, 5 июня Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Новошахтинске Ростовской области.

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