Генштаб: Силы обороны уничтожили еще 1100 российских оккупантов и 23 танка
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 520 850 оккупантов, 1100 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 11 июня составили:
- личного состава – около 520 850 (+1100) человек,
- танков – 7902 (+23) ед,
- боевых бронированных машин – 15176 (+32) ед,
- артиллерийских систем – 13690 (+46) ед,
- РСЗО – 1099 (+1) ед,
- средства ПВО – 842 (+5) ед,
- самолетов – 359 (+1) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11023 (+13),
- крылатые ракеты – 2278 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 18676 (+58) ед,
- специальная техника – 2288 (+21).
Как сообщалось, 5 июня Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Новошахтинске Ростовской области.