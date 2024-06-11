Генштаб: Сили оборони знищили ще 1100 російських окупантів та 23 танки
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 520 850 окупантів, 1100 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 11 червня склали:
- особового складу – близько 520 850 (+1100) осіб,
- танків – 7902 (+23) од,
- бойових броньованих машин – 15176 (+32) од,
- артилерійських систем – 13690 (+46) од,
- РСЗВ – 1099 (+1) од,
- засоби ППО – 842 (+5) од,
- літаків – 359 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11023 (+13),
- крилаті ракети – 2278 (+0),
- кораблі/катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58) од,
- спеціальна техніка – 2288 (+21).
Як повiдомлялось, 5 червня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в Новошахтинську Ростовської області.