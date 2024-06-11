Генштаб: Сили оборони знищили ще 1100 російських окупантів та 23 танки

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 520 850 окупантів, 1100 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 11 червня склали:

особового складу – близько 520 850 (+1100) осіб,

танків – 7902 (+23) од,

бойових броньованих машин – 15176 (+32) од,

артилерійських систем – 13690 (+46) од,

РСЗВ – 1099 (+1) од,

засоби ППО – 842 (+5) од,

літаків – 359 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11023 (+13),

крилаті ракети – 2278 (+0),

кораблі/катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58) од,

спеціальна техніка – 2288 (+21).

Як повiдомлялось, 5 червня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в Новошахтинську Ростовської області.