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Генштаб: Сили оборони знищили ще 1100 російських окупантів та 23 танки

Генштаб: Сили оборони знищили ще 1100 російських окупантів та 23 танки
Фото: Facebook

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 520 850 окупантів, 1100 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 11 червня склали:

  • особового складу – близько 520 850 (+1100) осіб,
  • танків – 7902 (+23) од,
  • бойових броньованих машин – 15176 (+32) од,
  • артилерійських систем – 13690 (+46) од,
  • РСЗВ – 1099 (+1) од,
  • засоби ППО – 842 (+5) од,
  • літаків – 359 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11023 (+13),
  • крилаті ракети – 2278 (+0),
  • кораблі/катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58) од,
  • спеціальна техніка – 2288 (+21).

Як повiдомлялось, 5 червня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в Новошахтинську Ростовської області.

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