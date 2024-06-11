Солдаты КНДР нарушили южнокорейскую границу: произошла стрельба

Ряд солдат КНДР нарушили государственную границу, южнокорейские военные произвели ряд предупредительных выстрелов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Объединенного командования начальников штабов Южной Кореи.

В ведомстве пишут, что около 20 солдат коммунистической Кореи пересекли демаркационную линию.

Там предполагают, что военные не смогли рассмотреть пограничные знаки, поскольку они поросли кустарником и травой.

"После наших предупредительных выстрелов они сразу вернулись на северокорейскую сторону, мы считаем, что они не намеревались вторгнуться на нашу территорию" , — заявил представитель Объединенного командования начальников штабов Южной Кореи Ли Сон Чжун.

Ранее заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир подчеркивал, что северокорейские военные готовы принять меры в отношении США и Южной Кореи, если те продолжат "свои провокации против суверенитета страны".

Чиновник назвал "психологическим заговором" то, что Сеул усилил распространение пропагандистских писем на территории Северной Кореи.

Как сообщалось, 10 мая Южная Корея возобновила трансляцию антисеверокорейской пропаганды через громкоговорители в приграничных районах в ответ на более чем 1000 наполненных мусором и навозом воздушных шаров, отправленных КНДР.