Солдати КНДР порушили південнокорейський кордон: сталася стрілянина

Низка солдатів КНДР порушили державний кордон, південнокорейські військові зробили низку попереджувальних пострілів, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Об'єднаного командування начальників штабів Південної Кореї.

У відомстві пишуть, що близько 20 солдатів комуністичної Кореї перетнули демаркаційну лінію.

Там припускають, що військові не змогли роздивитися прикордонні знаки, оскільки вони поросли чагарником та травою.

"Після наших попереджувальних пострілів вони одразу повернулися на північнокорейську сторону, ми вважаємо, що вони не мали наміру вторгнутися на нашу територію" , – заявив представник Об'єднаного командування начальників штабів Південної Кореї Лі Сон Чжун.

Раніше заступник міністра оборони КНДР Кім Ган Ір наголошував, що північнокорейські військові готові вжити заходів щодо США та Південної Кореї, якщо ті продовжать "свої провокації проти суверенітету країни".

Чиновник назвав "психологічною змовою" те, що Сеул посилив поширення пропагандистських листів на території Північної Кореї.

Як повiдомлялось, 10 травня Південна Корея відновила трансляцію антипівнічнокорейської пропаганди через гучномовці в прикордонних районах у відповідь на понад 1000 наповнених сміттям і гноєм повітряних куль, надісланих КНДР