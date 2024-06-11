"Слив" информации фигурантам производств НАБУ: начали расследование

По факту утечки информации в Национальном антикоррупционном бюро начато досудебное расследование, процессуальное руководство в нем – у Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос, сообщает Лига.net.

"По факту утечки информации начато само досудебное расследование. Оно дает гораздо большее количество инструментов для получения доказательств причастности тех или иных должностных лиц к преступлению, чем внутреннее служебное расследование", – написал он.

Кривонос отметил, что по результатам служебного расследования максимальным наказанием была бы дисциплинарная ответственность, к которой можно привлечь не позднее чем через год с момента совершения проступка.

Чиновник подчеркнул, что разглашение данных досудебного расследования – уголовное преступление, и заявил, что недопустимо пренебрегать законом, чтобы "просто кого-то уволить".

Он сообщил, что процессуальное руководство в расследовании осуществляет САП, а Управлению внутреннего контроля НАБУ были выделены "все необходимые ресурсы для обеспечения объективного и всестороннего" расследования.

Директор НАБУ сообщил, что также приказал начать два служебных расследования: относительно возможного давления на обличителей и возможных неправомерных указаний детективам.

"Проводятся необходимые мероприятия, устанавливаются соответствующие обстоятельства. По результатам данных служебных расследований при наличии достаточных оснований виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности", – отметил Кривонос.

Чиновник подчеркнул, что любые решения, в частности кадровые, будут приниматься им исключительно по результатам расследований и в соответствии с законом.

Также он пообещал публично прокоммуницировать обо всем ходе событий: от получения служебной записки от обличителя до результатов досудебного расследования, которое сейчас активно осуществляется.

"Утечки" в НАБУ: что известно

22 мая "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщила об обысках САП и полиции у представителя НАБУ в рамках расследования об утечке информации по делу о "Великом будівництве". Также утверждалось, что обыски были и у фигуранта дела – экс-главы Броварской райадминистрации Георгия Биркадзе. Впоследствии САП подтвердила обыски у детектива.

24 мая НАБУ отстранило первого заместителя директора ведомства Гизо Углаву от исполнения должностных обязанностей для обеспечения объективного досудебного расследования. Чиновник занимает должность с момента основания ведомства в 2015 году.

6 июня издание Bihus.Info опубликовало расследование по "сливам" из НАБУ – данные указывают на вероятную причастность к утечкам руководства ведомства.

СМИ отметило, что во время обыска детективы НАБУ изъяли телефоны фигуранта расследования бюро и "идеолога Великого будівництва" Юрия Голика — в девайсах нашли внутреннюю информацию о работе ведомства (документы, постановления и скриншоты переписок якобы с сотрудниками).

Окончательного вывода о виновнике "сливов" из НАБУ Bihus не делает, однако утверждается о возможной причастности к этим перепискам Биркадзе. Последний это отрицает.