В Украине сегодня продлили графики отключений до 23:00 – "Укрэнерго"

Во вторник, 11 июня, в Украине продолжили применение графиков отключений электричества до 23:00 из-за роста потребления электричества.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Ранее отключения были запланированы к 19:00. Поскольку потребление в жару продолжает расти и показывает отсутствие экономии, время применения графиков продлили во всех регионах.

Вчера были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 22:00 до 23:00 с энергосистемы Польши.

В течение этих суток запланирован импорт электроэнергии Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы. Общий объем 27 865 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 636 МВт.

Из-за погодных условий на утро остается обесточенным 51 населенный пункт в Киевской, Кировоградской, Сумской, Черкасской, Черниговской областях. По другим причинам без энергопитания 462 населенных пункта. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Харьковской, Херсонской областях.