В Україні сьогодні продовжили графіки відключень до 23:00 – "Укренерго"

У вівторок, 11 червня, в Україні продовжили застосування графіків відключень електрики до 23:00 через зростання споживання електрики.

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

Раніше відключення були заплановані до 19:00. Оскільки споживання у спеку продовжує зростати і показує відсутність економії, час застосування графіків продовжили в усіх регіонах.

Вчора було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 22:00 до 23:00 з енергосистеми Польщі.

Протягом цієї доби запланований імпорт електроенергії Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, та Молдови. Загальним обсягом 27 865 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 636 МВт.

Через погодні умови на ранок залишається знеструмленими 51 населений пункт у Київській, Кіровоградській, Сумській, Черкаській, Чернігівській областях. З інших причин без енергоживлення 462 населені пункти. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Харківській, Херсонській областях.