Шольц анонсировал поставки систем ПВО и боеприпасов в ближайшее время

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал в ближайшие "недели и месяцы" поставки в Украину новых средств ПВО, в частности одной системы ЗРК Patriot, а также ракет и боеприпасов. Об этом Шольц сказал на Конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник, сообщает Европейская правда.

Канцлер отметил, что сильная и свободная европейская Украина "победит российский империализм" и сообщил о запланированных поставках вооружений.

"Самая общая потребность украинской армии сейчас – это боеприпасы, оружие, особенно системы ПВО. Поэтому в течение ближайших недель и месяцев мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы" , – сказал Шольц.

Он призвал присутствующие на конференции государства поддержать немецкую инициативу по увеличению способности украинской ПВО "всем, чем они могут".

В мае Германия сообщила о начале учений украинского экипажа на третьей системе ПВО Patriot, которую получит Киев.

Она также возглавила инициативу по поиску средств противовоздушной обороны для Украины по всему миру.