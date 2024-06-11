ЕС отправляет в Украину 1000 генераторов – президент Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о новой помощи от ЕС, учитывая российские атаки по энергоинфраструктуре Украины. Об этом она говорила на Конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник, сообщает Европейская правда.

Фон дер Ляйен отметила, что "вместе мы мобилизуем финансовую силу, чтобы помочь Украине выстоять и восстановиться".

"Это, конечно, включает также постоянную материальную поддержку, учитывая систематические атаки России на украинскую энергосистему. Сейчас мы собрали около 500 миллионов евро на срочные ремонтные работы" , – сказала глава Еврокомиссии.

"Кроме того, мы предоставляем еще 1000 генераторов для срочного производства электроэнергии. И тысячи солнечных панелей вот-вот прибудут в Украину" , – добавила она.

Цель ЕС, по словам главы Еврокомиссии, – помочь децентрализовать энергосистему Украины и таким образом повысить ее устойчивость.

В Берлине фон дер Ляйен также подтвердила, что Украина выполнила все необходимые шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС до конца этого месяца.

Кроме того, она сообщила, что Европейский Союз в июне выделит Украине 1,9 млрд евро поддержки по программе Ukraine Facility.