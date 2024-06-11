Премьер Чехии обвинил Россию в поджоге автобусного парка в Праге

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Россия на территории европейских стран ведет "гибридную" диверсионную кампанию, свидетельством чего стал поджог автобусного парка в Праге, сообщает Деловая столица.

Его цитирует The Moscow Times.

По информации издания, в субботу чешская полиция задержала испаноязычного мужчину из Южной Америки, который недавно прибыл в страну и уже рано утром в четверг облил бензином несколько автобусов в автобусном парке Праги и пытался их поджечь. Нанесенный ущерб оказался небольшим.

Фиала в своем заявлении связал поджог с недавними пожарами в магазине Ikea в Вильнюсе и крупнейшем торговом центре Польши в Варшаве.

"Связь с Россией не только возможна, но и вероятна. Эта атака, вероятно, была организована и финансировалась Россией" , — сказал он.

The Moscow Times отмечает, что диверсии чужими руками – характерная черта работы российской разведки.