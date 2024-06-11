Премьер Чехии обвинил Россию в поджоге автобусного парка в Праге
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Россия на территории европейских стран ведет "гибридную" диверсионную кампанию, свидетельством чего стал поджог автобусного парка в Праге, сообщает Деловая столица.
Его цитирует The Moscow Times.
По информации издания, в субботу чешская полиция задержала испаноязычного мужчину из Южной Америки, который недавно прибыл в страну и уже рано утром в четверг облил бензином несколько автобусов в автобусном парке Праги и пытался их поджечь. Нанесенный ущерб оказался небольшим.
Фиала в своем заявлении связал поджог с недавними пожарами в магазине Ikea в Вильнюсе и крупнейшем торговом центре Польши в Варшаве.
"Связь с Россией не только возможна, но и вероятна. Эта атака, вероятно, была организована и финансировалась Россией", — сказал он.
The Moscow Times отмечает, что диверсии чужими руками – характерная черта работы российской разведки.
"В марте завербованы пять человек, включая 20-летнего британца Дилана Эрла, пытались поджечь украинский состав в Лондоне. В прошлом году в Великобритании была раскрыта болгарская шпионская группа, работавшая на Россию и следившая за местными военными объектами. арестовали двух мужчин с немецким и российским гражданством. Они следили за военными заводами, путями доставки вооружений и базой США, где готовят украинских танкистов, а также планировали диверсии на военных и промышленных объектах. были арестованы в Польше, среди них — завербованные украинцы и белорусы, которые пытались как можно быстрее заработать денег на выполнении вроде бы не сложных задач", — пишет издание.