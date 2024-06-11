Прем'єр Чехії звинуватив Росію у підпалі автобусного парку у Празі

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що Росія на території європейських країн веде "гібридну" диверсійну кампанію, свідченням чого став підпал автобусного парку в Празі, повідомляє Ділова столиця.

Його цитує The Moscow Times.

За інформацією видання, в суботу чеська поліція затримала іспаномовного чоловіка з Південної Америки, який нещодавно прибув в країну та вже рано вранці в четвер облив бензином кілька автобусів в автобусному парку Праги і намагався їх підпалити. Завдані збитки виявилися невеликими.

Фіала у своїй заяві пов'язав підпал із нещодавніми пожежами у магазині Ikea у Вільнюсі та найбільшому торговому центрі Польщі у Варшаві.

"Зв'язок з Росією не тільки можливий, але й вірогідний. Ця атака, ймовірно, була організована і фінансувалася Росією" , — сказав він.

The Moscow Times зазначає, що диверсії чужими руками — характерна риса роботи російської розвідки.