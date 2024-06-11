Прем'єр Чехії звинуватив Росію у підпалі автобусного парку у Празі
Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що Росія на території європейських країн веде "гібридну" диверсійну кампанію, свідченням чого став підпал автобусного парку в Празі, повідомляє Ділова столиця.
Його цитує The Moscow Times.
За інформацією видання, в суботу чеська поліція затримала іспаномовного чоловіка з Південної Америки, який нещодавно прибув в країну та вже рано вранці в четвер облив бензином кілька автобусів в автобусному парку Праги і намагався їх підпалити. Завдані збитки виявилися невеликими.
Фіала у своїй заяві пов'язав підпал із нещодавніми пожежами у магазині Ikea у Вільнюсі та найбільшому торговому центрі Польщі у Варшаві.
"Зв'язок з Росією не тільки можливий, але й вірогідний. Ця атака, ймовірно, була організована і фінансувалася Росією", — сказав він.
The Moscow Times зазначає, що диверсії чужими руками — характерна риса роботи російської розвідки.
"У березні завербовані п'ятеро людей, включаючи 20-річного британця Ділана Ерла, намагалися підпалити український склад у Лондоні. Минулого року у Великобританії було розкрито болгарську шпигунську групу, щопрацювала на Росію та стежила за місцевими військовими об'єктами. У Німеччині цієї весни заарештували двох чоловіків з німецьким та російським громадянством. Вони стежили за військовими заводами, шляхами доставки озброєнь та базою США, де готують українських танкістів, а також планували диверсії на військових та промислових об'єктах. У 2023-2024 роках кілька груп шпигунів та потенційних диверсантів було заарештовано у Польщі, серед них — завербовані українці та білоруси, які намагалися якнайшвидше заробити грошей на виконанні начебто не складних завдань", — пише видання.