Страны Балтии планируют отключится от энергосистемы с РФ и Беларусью в 2025 году

Страны Балтии 8 февраля 2025 года отключат свои электросистемы от единой системы с Россией и Беларусью, а с 9 февраля подключатся к европейской электросети.﻿ Об этом пишут росСМИ, сообщает Экономическая правда.

"Процесс десинхронизации, который длился около 20 лет, завершится после того, как операторы электроэнергетических систем Эстонии, Латвии и Литвы объявят России и Беларуси, что они больше не будут продолжать работу в совместном синхронном пространстве с нового годового периода, начинающегося 8 февраля" , - сообщил журналистам заместитель министра энергетики и минеральных ресурсов Эстонии Яанус Уйга.

9 февраля страны Балтии через литовско-польское соединение подключатся к континентальной европейской электросети. Стоимость всего проекта составляет 1,6 млрд евро. Три четверти расходов покрываются из бюджета Европейского союза.

Латвия, Литва и Эстония - последние страны Евросоюза, которые еще не присоединились к континентальной европейской сети.

Сейчас все три страны Балтии входят в БРЭЛЛ (электрическое кольцо Беларусь-Россия-Эстония-Латвия-Литва), частоту в котором поддерживает российский системный оператор.

Как ожидается, в августе 2024 года страны Балтии официально сообщат о своем выходе из БРЭЛЛ, а синхронизация с континентальной европейской энергосистемой состоится в феврале 2025 года. Ранее синхронизация планировалась на конец 2025 года.