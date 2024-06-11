Экс-госсекретарь Помпео призывал Запад много инвестировать в Украину

Западные союзники Украины должны помочь ей победить в войне, а также поддержать экономическое восстановление и рост мощных инвестиций.﻿ Об этом пишет в своей колонке для Tagesspiegel экс-госсекретарь США Майк Помпео, ныне входящий в совет директоров глобального телеком-оператора VEON и его украинского актива — "Киевстар", сообщает Деловая столица.

"США и Германия сейчас лидируют в мире по объемам военной поддержки Украины. Вместе с институтами ЕС мы взяли на себя твердое обязательство поддерживать героическую оборону Украины против российской агрессии. Мы можем сделать еще больше, поощряя прямые иностранные инвестиции в Украину для удовлетворения насущных потребностей" , — пишет Помпео.

Он напоминает слова Министерства экономического сотрудничества и развития Германии Свеньи Шульце о том, что для достижения экономического роста и восстановления Украины одних государственных денег будет недостаточно — должны быть привлечены частные инвесторы.

Помпео отмечает, что Украина должна работать над созданием благоприятного инвестиционного климата.

"Очень важно, чтобы эта война была выиграна не только на линии фронта. Украина должна иметь возможность поддерживать свою внутреннюю инфраструктуру и экономику. Украине нужен инвестиционный климат, который будет поощрять больше частных инвесторов вкладывать свой капитал в восстановление разрушенной страны, чтобы оправиться от этой войны" , – отмечает он.

Помпео подчеркивает, что гордится своей ролью в привлечении инвестиций в экономику Украины, занимая должность члена Совета директоров VEON — компании, акции которой котируются на американской и европейской фондовых биржах. VEON является владельцем компании "Киевстар" — крупнейшего в Украине поставщика телекоммуникационных и цифровых услуг. На международной конференции по восстановлению и восстановлению в Берлине VEON и "Киевстар" представили пакет инвестиций в размере 1 млрд долларов, которые будут вложены в развитие и восстановление цифровой инфраструктуры Украины в течение пяти лет (с 2023 по 2027 гг.)

"Такая поддержка со стороны западного частного сектора сейчас должна быть направлена в Украину, чтобы она могла восстановиться и процветать. Это единственный способ поддержать украинскую экономику и общество в условиях войны. В то же время эти инвестиции создают фундамент, который позволит украинской экономике выйти на новый уровень сразу после окончания войны" , — объясняет Помпео.

По его убеждению, экономическая мощь Украины – это ее стратегическое преимущество в сфере безопасности.

"Сотрудничая с украинским руководством в поиске правильного сочетания правительственной политики и инициатив, а также поддерживая эти усилия большими прямыми инвестициями со стороны частного сектора, мы можем преодолеть видение Путина и создать лучшее будущее для Украины и Европы" , — отмечает он.

Помпео приводит опыт Германии после Второй мировой войны как исторический пример успешного экономического роста. По его мнению, немецкий народ добился успеха в восстановлении своего государства по двум причинам. Первая – его политические руководители создали благоприятные условия для свободной рыночной экономики, таким образом поощряя немецкую изобретательность и развитие промышленности страны. Вторая – Германия была открыта для широких прямых иностранных инвестиций, которые помогли ее отраслям стать мировыми лидерами.

"Сегодня, когда война в Украине продолжается уже третий год, Америка и Европа должны вернуться к этому проверенному подходу. Они должны попытаться восстановить и укрепить Украину с помощью мощных прямых иностранных инвестиций. Я уверен, что ресурсы и таланты украинского народа в сочетании с разумной государственной политикой, проводимой украинским руководством, могут принести сегодня такой же успех, какого мы достигли вместе после Второй мировой войны" , — отмечает Помпео.

Он считает, что Америка и Европа заинтересованы в победе Украины и достижении ею долгосрочного экономического успеха, поскольку политика российского диктатора направлена не только на уничтожение Украины, но и подрыв трансатлантической безопасности и экономических основ, которые десятилетиями обеспечивали мир и процветание Европе.