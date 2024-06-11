Инвестиции и больше ПВО: итоги первого дня Конференции по восстановлению

В немецком Берлине прошел первый день Международной конференции по восстановлению Украины. Ее цель - консолидировать поддержку для удовлетворения неотложных потребностей, реализации быстрых проектов, а также создать привлекательные условий для бизнеса и частных инвестиций.﻿﻿ Об итогах первого дня Ukraine Recovery Conference 2024, пишет Данила Крамаренко, РБК-Украина.

Почти сотня проектов на 27 млрд долларов

На конференции в Берлине был представлен инвестиционный гайд. В нем собрана информация для инвесторов, экспертов и аналитиков, которые заинтересованы в восстановлении Украины.

Гайд определяет приоритетные для правительства сектора, а также сосредотачивается на развитии перерабатывающей промышленности, чтобы устранить пробелы в экспортной логистике и увеличения добавленной стоимости.

Документ содержит детальный обзор ключевых секторов - энергетики, транспорта и логистики, агропромышленного комплекса, зеленой металлургии, фармацевтической отрасли и медицины, критических материалов, IT, а также примеры проектов в указанных секторах.

Всего в инвестиционном гайде 95 проектов на около 27 млрд долларов. Многие из них требуют доработки, для этого готовится запуск Project Preparation Facility, чтобы увеличить количество готовых проектов для дальнейшего финансирования.

Как заявила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, чтобы догнать страны Евросоюза по уровню ВВП на душу населения, Украине нужны инвестиции или передача технологий в размере 10-30 млрд долларов в год в течение следующего десятилетия.

По итогам конференции Украина рассчитывает на договоренности на миллиарды. На открытии президент Владимир Зеленский сообщил, что уже сейчас на уровнях правительства, общин и компаний готовятся сотни соглашений по восстановлению.

"С этой конференции мы выйдем с договоренностями на миллиарды евро и для нашей обороны по производству в Украине военной техники и оружия; и для нашей энергетики - для ремонта и развития новой и более современной энергетики; и для нашей социальной жизни - это касается, в частности, образования, строительства жилья, поставок медицинского оборудования" , - добавил он.

Германия: декларация о восстановлении и не только

Минфины Украины и Германии подписали декларацию об укреплении двустороннего сотрудничества. Немецкий министр Кристиан Линднер подчеркнул, что Берлин не ограничится лишь той поддержкой, которая нужна для победы в войне.

"Мы хотим внести свой вклад сейчас, чтобы Украина могла задать курс на будущий рост посредством своего восстановления" , - заявил он.

Речь не только о финансовых ресурсах, но и о создании потенциала для поддержки частных компаний, продвижении инвестиций и реформе Фонда развития предпринимательства. Украинская сторона надеется, что соглашение придаст новый импульс сотрудничеству с Германием и приведет к укреплению институциональных возможностей.

Отметим, накануне стало известно, что Германия предоставит более 30 млн евро льготного кредита на украинскую энергетику. Сегодня канцлер Олаф Шольц говорил об огромном потенциале Украины.

"Когда мы говорим о восстановлении Украины, мы обсуждаем восстановление будущего члена ЕС. Через несколько месяцев после начала вторжения РФ мы вместе дали обещание о будущем Украины в ЕС. Мы придерживаемся этого обещания" , - отметил он.

Кроме того, Шольц объявил, что Еврокомиссия создаст фонд собственного капитала для дальнейшей помощи Украине. А со своей стороны пообещал в ближайшее время передать оружие, необходимое для защиты.

"Мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы. Все это в следующие месяцы и недели поедет в Украину" , - добавил он, говоря о необходимости защитить страну и критические объекты от шквала российских атак.

Еврокомиссия: первые 1,5 млрд евро от замороженных активов РФ

Европейская комиссия в мае одобрило план передачи Украине прибыли от замороженных российских активов. Сообщалось, что 90% поступлений будут направлены в Европейский фонд мира для поставки вооружений.

Сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что первый транш направят уже этим летом.

"Мы собираем финансовую мощь, чтобы помочь Украине противостоять и восстанавливаться. Доход в размере 1,5 млрд евро от иммобилизованных российских активов станет доступен в июле" , - заявила она на конференции.

Кроме того, по программе Ukraine Facility еще в июне будет предоставлено 1,9 млрд евро.

Италия: два пакета помощи, в том числе военной

Как заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, приоритет в восстановлении Украины должен быть сосредоточен на защите инфраструктуры современным средствами ПВО.

"Поэтому хочу сообщить, что Италия готова отправить новый военный пакет с SAMP/T для противовоздушной обороны" , - сказал он.

Отметим, зенитно-ракетный комплекс SAMP/T способен сбивать баллистические ракеты наряду с Patriot, переданных другими партнерами. На сегодня их количества недостаточно, чтобы прикрыть основные критические объекты от российских атак.

При этом Италия готова оказывать не только военную помощь, но и в других сферах. Второй пакет на 140 млн евро направлен на меры по инфраструктуре, железной дороге, здравоохранению, агросектору, гуманитарному сектору и разминированию.

Европейский инвестиционный банк: 100 млн евро на социальную инфраструктуру

В рамках конференции заключено финансовое соглашение с ЕИБ. Цель - восстановление и модернизация основных социальных услуг в таких сферах, как образование, здравоохранение, жилье для переселенцев, социальная инфраструктура, а также восстановление объектов на разрушенных территориях и модернизация в регионах, которые приняли много ВПЛ.

Программа по восстановлению получит 100 млн евро.

Отметим, на сегодня объем портфеля совместных проектов самый высокий за все сотрудничества Украины с ЕИБ - более 7 млрд евро. С начала полномасштабной войны банк предоставил инвестиции на более 2 млрд евро.

Банк развития Совета Европы: 100 млн евро на компенсации за жилье

Минфин подписал соглашение с Банком развития Совета Европы на ссуду в 100 млн евро в рамках проекта "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное жилье".

Он будет реализовываться на всей подконтрольной территории Украины. Средства направят на жилищные сертификаты, благодаря которым украинцы получат компенсацию за уничтоженное жилье в результате боевых действий и российских обстрелов.

Ущерб жилищному сектору оценивается в 50 млрд долларов. Руководитель банка Карло Монтичелли подчеркнул, что нынешнее соглашение - это только начало. Финансовая институция готова поддерживать долгосрочное социальное развитие, восстановление и реконструкцию в Украине.

Предполагается, что украинцы смогут формировать запросы и получать сертификаты на жилье после проверки специальной комиссией. Отслеживать ход рассмотрения дела можно будет в приложении "Дія".

О чем еще говорил Зеленский в Берлине

Энергетика

Выступая перед партнерами, президент заявил, что весенняя кампания российских ударов выбила 9 ГВт мощностей. При том, что пик потребления прошлой зимой был 18 ГВт. Украина потеряла в разы больше генерации, чем потребляют большие города. Уничтожены 80% тепловой и третья часть гидрогенерации.

У Украины есть вся природная основа для современной энергетики. Но она не сможет реализовать это без кредитования и инвестиций.

"Мы должны реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно сейчас восстановить. До зимы - в течение следующих трех-четырех месяцев. Мы знаем, как это обеспечить. От вас просим оборудование с ваших остановленных электростанций и прямую финансовую поддержку… И еще один элемент - маневренная газовая генерация… У нас есть план, как построить до 1 ГВт мощности в этом году" , - отметил Зеленский.

Рабочие руки нужны сейчас

Глобальное восстановление Украины будет после завершения войны с Россией, но рабочие руки нужны прямо сейчас.

"После окончания войны, я уверен, что все приедут восстанавливать наше государство. Потому что будут рабочие места, будет безопасность, и я считаю, что будет большая мотивация" , - сказал президент.

При этом, по его мнению, нельзя принуждать украинских беженцев возвращаться в страну, пока война идет, но в то же время те, кто хотят помочь Украине, могли бы вернуться и поучаствовать в восстановлении.

"Есть направления, над которыми нужно работать сегодня. Есть люди, которые остались без домов. Им нужна помощь, им нужны рабочие руки. Нужны эти профессии. Мы потеряли много людей, которые из-за войны потеряли профессию, кто-то уехал за границу" , - подчеркнул он.

О войне с Россией

Если украинцы хотят сохранить государство, то должны быть готовы его отстоять. По его словам, в обществе есть вопросы насчет мобилизации, но война идет не первый день и мобилизация будет продолжаться.

Зеленский подчеркнул, что еще за год-два до падения Берлинской стены никто не мог представить, как быстро это произойдет. И зависело это от лидерства политиков и воли людей. Поэтому сейчас некоторым кажется, что Владимир Путин вечен и войне не будет конца.

"Все это иллюзия, которую можно развеять лидерством... Есть ли у нас с вами какая-то другая цель кроме мира? Нет. Есть ли у нас какая-то другая континентальная мечта, кроме мирной Европы? Нет. Есть ли у нас какой-то другой долг, кроме защиты наших народов, нашей Европы и международного порядка, который базируется на правилах? Нет" , - добавил он.

По его словам, что война с Россией будет завершена на понятных украинских условиях. И ее не оставят в наследство будущим поколениям.