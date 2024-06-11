Драка медиков с военными: В Одесском ТЦК сообщили свою версию

В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали причины конфликта между военными и сотрудниками скорой помощи. По их словам, драку «спровоцировали неизвестные», а травмы получили военнослужащий и медики, сообщает Новое время.

В военкомате заявили, что 11 июня мобильная группа оповещения, в состав которой входили представители ТЦК и СП и полиции, проводила проверку учетных документов у граждан.

Военные утверждают, что один из граждан отказался предоставить документы, поэтому полиция и сотрудники ТЦК задержали человека и доставили в военкомат. По их словам, через час после этого, в Киевский РТЦК и СП города Одесса приехала группа людей в медицинской одежде на автомобиле скорой медицинской помощи. Они настаивали на госпитализации мужчины и ссылались на диагноз, который ранее не был подтвержден врачами военно-врачебной комиссии, добавили они.

ТЦК утверждает, что предоставить документы, которые бы подтвердили принадлежность людей к системе здравоохранения, они отказались.

«Из-за этого, у военнослужащих Киевского РТЦК и СП города Одесса, возникло подозрение, что прибывшие лица пытаются помочь гражданину избежать военной службы, на которую он был признан годным по заключению военно-врачебной комиссии» , — добавили военные.

Представители военкомата утверждают, что вызвали представителей полиции на место инцидента. По их словам, правоохранителям, которые прибыли, также не было предоставлено документов, подтверждающих принадлежность этих лиц к системе здравоохранения. Поэтому группа людей была задержана для дачи объяснений.

«После этого, задержанные лица позвонили на линию 103 и сообщили о якобы „силовом удержании представителей экстренной службы“ должностными лицами Киевского РТЦК и СП города Одесса. Эта информация была быстро распространена сомнительными телеграмм-каналами. На место происшествия, кроме представителей бригад скорой помощи, прибыли также неизвестные гражданские лица, которые спровоцировали драку» , — утверждают в ТЦК.

Военные признали, что травмы получили как военнослужащий Киевского РТЦК и СП, так и представители экстренной службы.

Как сообщалось, возле одного из ТЦК Одессы во вторник, 11 июня, произошла драка между сотрудниками скорой и военными. Видео драки военных и медиков опубликовали сразу несколько местных пабликов. По факту конфликта между работниками скорой и ТЦК военная прокуратура начала расследование по статье «хулиганство».