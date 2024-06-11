Бійка медиків із військовими: В Одеському ТЦК повідомили свою версію

В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували причини конфлікту між військовими та співробітниками швидкої допомоги. За їхніми словами, бійку «спровокували невідомі», а травми зазнали військовослужбовець та медики, повідомляє Новое время.

У військкоматі заявили , що 11 червня мобільна група оповіщення, до складу якої входили представники ТЦК та СП та поліції, проводила перевірку облікових документів у громадян.

Військові стверджують, що один із громадян відмовився надати документи, тому поліція та співробітники ТЦК затримали людину та доставили до військкомату. За їхніми словами, за годину після цього, до Київського РТЦК та СП міста Одеса приїхала група людей у медичному одязі автомобілем швидкої медичної допомоги. Вони наполягали на госпіталізації чоловіка та посилалися на діагноз, який раніше не був підтверджений лікарями військово-лікарської комісії, додали вони.

ТЦК стверджує, що надати документи, які підтвердили б належність людей до системи охорони здоров'я, вони відмовилися.

«Через це, у військовослужбовців Київського РТЦК і СП міста Одеса, виникла підозра, що особи, які прибули, намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, на яку його було визнано придатним за висновком військово-лікарської комісії» , — додали військові.

Представники військкомату стверджують, що викликали представників поліції на місце інциденту. За їхніми словами, правоохоронцям, які прибули, також не було надано документів, які б підтверджували належність цих осіб до системи охорони здоров'я. Тому група людей була затримана для надання пояснень.

«Після цього, затримані особи зателефонували на лінію 103 та повідомили про нібито „силове утримання представників екстреної служби“ посадовими особами Київського РТЦК та СП міста Одеса. Ця інформація була швидко розповсюджена сумнівними телеграм-каналами. На місце події, крім представників бригад швидкої допомоги, прибули також невідомі цивільні особи, які спровокували бійку» , - стверджують у ТЦК.

Військові визнали, що травми отримали як військовослужбовець Київського РТЦК та СП, так і представники екстреної служби.

Як повідомлялося, біля одного з ТЦК Одеси у вівторок, 11 червня, сталася бійка між співробітниками швидкої та військової. Відео бійки військових та медиків опублікували одразу кілька місцевих пабліків. За фактом конфлікту між працівниками швидкої та ТЦК військова прокуратура розпочала розслідування за статтею «хуліганство».