Всемирный банк сохранил прогноз роста украинской экономики в этом году

Всемирный банк прогнозирует рост украинской экономики в 3,2% в 2024 году. Об этом говорится в июньском отчете банка Global Economic Prospects 2024, сообщает Лига.Финансы.

В январском отчете Всемирный банк также прогнозировал рост ВВП Украины на уровне 3,2%.

Также банк сохранил прогноз роста экономики Украины на 2025 год в 6,5% с оговоркой, что средний темп роста в 2025-2026 годах будет на уровне 5,8%.

Этот прогноз актуальный при условии, что активные боевые действия продолжатся в течение 2024 года, а затем станут умеренными, уточняется в отчете.