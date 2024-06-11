Генштаб: самая горячая ситуация на Покровском направлении

Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой. В настоящее время произошло 90 боевых столкновений. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 11 июня.

Отмечается, что Силы обороны противодействуют многочисленным попыткам противника атаковать и продвигаться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии боевого столкновения.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны за сутки поразили 20 районов сосредоточения личного состава противника.

В течение суток враг нанес по территории Украины три ракетных удара (с применением четырех ракет) и 55 авиационных ударов (в частности, сбросил 91 КАБ), задействовал 640 дронов-камикадзе. Кроме того, оккупанты совершили более 2800 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов из разных типов оружия.

На Харьковском направлении противник пять раз атаковал позиции наших защитников в районах Липцев и Волчанска. Все атаки отражены. Агрессор успеха не имел, ситуация контролируемая.

В Купянском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, напряжение сохраняется в районе Берестового, где в настоящее время продолжается бой. Намерения противника продвинуться в сторону Синьковки потерпели неудачу. Ситуация под контролем сил обороны.

В Лиманском направлении враг активизировался в районах Дружелюбовки, Невского, Грековки, Торского и Серебрянского леса. Тринадцать атак успешно отбиты. Три боестолкновения еще продолжаются. Украинские защитники стойко удерживают позиции и не дают оккупантам продвинуться вперед. Враг, по предварительной информации, сегодня потерял 69 человек убитыми и ранеными. Еще несколько оккупантов сдались в плен.

С начала суток на Краматорском направлении российские захватчики 10 раз атаковали наши позиции в районах Часового Яра, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Ситуация напряженная. Оккупанты не прекращают попыток продвинуться в районе Часового Яра, где в настоящее время продолжается вражеский штурм. За сутки, предварительно, враг потерял 53 человека убитыми и ранеными. Также уничтожены танк, автомобиль и склад ГСМ. Кроме того, повреждены четыре орудия российских террористов.

Самая горячая ситуация сегодня на Покровском направлении, где враг 24 раза атаковал наши позиции, с наибольшей активностью в районе Новоалександровки. 12 атак отбиты нашими защитниками. Напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки и Сокола, где продолжается 12 боестолкновений. Наши защитники сдерживают врага, нанося значительные потери. По предварительной информации, за текущие сутки захватчики потеряли в этом направлении 240 человек, из них 97 – безвозвратно. Уничтожены две боевые бронированные машины, автомобиль, две пушки и наземная станция управления БпЛА. Повреждены бронемашина и пять артсистем противника.

На Кураховском направлении насчитывается четыре попытки врага вытеснить наших воинов с позиций в районах Красногоровки, Парасковеевки и Карловки. Идет бой.

На Времивском направлении противник при поддержке авиации дважды с начала суток неудачно атаковал в районах Старомайорского и Урожайного.

На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, произошло шесть боевых столкновений с наибольшей активностью врага в районе Малой Токмачки. Ситуация напряженная, принимаются меры по стабилизации обстановки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях активность российских оккупантов успеха не имела. Потери позиций и территорий наши воины не допустили.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.