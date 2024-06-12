Дуда: Союзники должны официально пригласить Украину в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что союзники должны официально пригласить Украину в НАТО, хотя полноценным членом она сможет стать только после завершения войны, сообщает Европейская правда.

Как сообщает RMF24, об этом польский президент сказал на встрече "Бухарестской девятки" в Риге.

Комментарии Дуды прозвучали в контексте польских приоритетов на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, среди них он назвал дальнейшее усиление обороноспособности Альянса, пересмотр подхода НАТО к России и работу над реализацией евроатлантических стремлений Украины.

Среди прочего, Дуда заявил, что союзники должны официально пригласить Украину в НАТО.

"Для нас очевидно, что Украину нельзя в полной мере принять в Альянс до того, как закончится война. Но этот процесс, по нашему мнению, должен продолжаться, потому что это также будет демонстрацией НАТО для России, что стремления Украины к членству в Альянсе слышат, понимают и движутся к их реализации", – сказал Анджей Дуда.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне в июле должен обеспечить "прокладывание моста" к членству Украины в Альянсе.

Перед тем посол США при НАТО заявила, что на встрече лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО.

Она сообщила, что в НАТО пришли к согласию о необходимости дать политический сигнал о приближении Украины к Альянсу.