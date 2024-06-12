Банки повысили ставки по кредитам для населения

Банки Украины в мае 2024 года повысили ставки по кредитам для населения. Кредитный портфель вырос, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 34,6% годовых. Ставки выросли на 0,2 п.п.

При этом банки снизили ставки по кредитам для предприятий в гривне с 17,5% до 15,3% годовых.

Кредитный портфель банков для населения вырос на 1,8% до 246 млрд гривен, для предприятий - на 1,7% до 778 млрд гривен.

Учетная ставка и ставки банков

Напомним, НБУ в 2023 году начал цикл снижения учетной ставки, опустив ее с 25% до 15%. В марте НБУ снизил ставку до 14,5%, а в апреле - до 13,5%. НБУ объявит очередное решение по ставке на этой неделе - 13 июня. От учетной ставки зависит стоимость денег в Украине и ставки по кредитам для населения и бизнеса.

Вместе с тем, ставки банков по кредитам для населения традиционно остаются выше 30% уже много лет из-за больших рисков невозврата средств.

Данные опроса НБУ свидетельствуют, что банки планирует выдавать больше кредитов украинцам населению в течение 2024 года, снижая требования к заемщикам.