Украина с Rheinmetall начнет выпускать бронемашины Lynx - Камышин

Украина договорилась с оборонным заводом Rheinmetall о совместном производстве боевых бронированных машин Lynx. Первая машина будет уже в этом году. Об этом заявил министра стратегических отраслей промышленности Александр Камышина в комментарии изданию Handelsblatt, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Соответствующее заявление Камышин сделал на конференции по восстановлению Украины в Берлине.

"Уже в этом году мы выпустим первую Lynx" , - сказал он.

При этом ни Камышин, ни глава оборонного концерна Rheinmetall не раскрыли другую информацию о местонахождении производства. Стороны сослались на вопрос безопасности.

Украина и Rheinmetall уже основали несколько совместных производств. Недавно был запущен цех, где ремонтируют поврежденную во время боевых действий технику. Это ускорит возвращение машин на поле боя.

ВСУ имеют на вооружении ряд наименований военной техники от Rheinmetall: БМП Marder, машины Wiesel, БМП Puma и Lynx, зенитные комплексы Skynex, танки Leopard разных модификаций.