Оккупанты в Херсонской области атаковали беспилотником авто полицейских

Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на авто полицейских в Херсонской области. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

"Российские захватчики ударили дроном типа FPV по автомобилю полицейских в Нововоронцовке. В результате взрыва авто уничтожено до отказа, работники полиции, к счастью, не пострадали. Также был поврежден расположен рядом торговый комплекс" , – говорится в сообщении.

В общей сложности полиция зафиксировала повреждение 25 объектов: многоэтажного и 16 частных домов, а также семи автомобилей. Под огнем русских захватчиков по разным видам вооружения находились деоккупированные территории Бериславского и Херсонского районов.