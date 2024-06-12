Окупанти на Херсонщині атакували безпілотником авто поліцейських

Окупанти скинули вибухівку з дрона на авто поліцейських у Херсонській області. Минулося без постраждалих.

Про це повідомили﻿ в поліції Херсонської області.

"Російські загарбники вдарили дроном типу FPV по автомобілю поліцейських у Нововоронцовці. Внаслідок вибуху авто знищене вщент, працівники поліції, на щастя, не постраждали. Також було пошкоджено розташований поруч торговельний комплекс" , – йдеться в повідомленні.

Загалом поліція зафіксувала пошкодження 25 об’єктів: багатоповерхового та 16 приватних будинків, а також семи автомобілів. Під вогнем російських загарбників із різних видів озброєння перебували деокуповані території Бериславського та Херсонського районів.