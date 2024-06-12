Судья Львов, у которого нашли паспорт РФ, проиграл дело о восстановлении в Верховном Суде

Шестой апелляционный административный суд отказал в восстановлении в должности судьи Верховного Суда Богдану Львову, у которого обнаружили паспорт России. Со ссылкой на данные "Фонда DEJURE", сообщает Зеркало недели.

Решение приняла коллегия судей за председательство Андрея Кучмы, которая подтвердила законность увольнения Львова на основании письма Службы безопасности Украины о наличии у судьи гражданства РФ.

В то же время Богдан Львов еще может подать кассационную жалобу по этому решению суде. Также он уже обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по этому вопросу.

Как отметил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, такое решение суда является важным прецедентом.

«В случае возобновления Львова это открыло бы путь для обновления в госорнанах всем уволенным россиянам» , - написал он в Facebook.

Напомним, 3 октября 2022 года Служба безопасности Украины проинформировала Верховный суд о наличии у Львова гражданства России, на основании чего глава Верховного суда отчислил Львова из штата судей ВС. При этом в СБУ сообщили, что проверка продолжается. Впрочем, в суде представитель СБУ сообщила, что по состоянию на данный момент проверок факта приобретения гражданства РФ Богданом Львовым не проводится.

7 октября 2022 года петиция на сайте президента о лишении Львова украинского гражданства набрала 25 тысяч подписей. Петиции предшествовало расследование "Схем" о том, что Богдан Львов более 20 лет назад получил гражданство РФ на основании справки военнослужащего, а затем возобновил паспорт по достижению 45-летнего возраста в 2012-м. В нем также говорилось, что судья сознательно пользовался российскими документами, в частности, во время операций с незадекларированной недвижимостью в Москве. Во время интервью журналистам Львов опроверг информацию о том, что у него есть паспорт РФ.

После выхода расследования судья признал, что в реестрах РФ есть данные о его гражданстве, но заявил, что это "качественная подделка" для "дестабилизации работы судебной системы Украины". 26 и 28 сентября он опубликовал два сообщения на своей странице в фейсбуке, подвергая сомнению отдельные документы по расследованию, называя его "чистым фейком". В своем детальном анализе в продолжении расследования Схем журналисты опровергли обвинения Львова и пошагово подтвердили сделанные ранее выводы.

В январе 2024 года Киевский окружной админсуд обязал восстановить Богдана Львова в штате Верховного Суда и постановил выплатить ему зарплату «за время вынужденного прогула».