Драка возле ТЦК в Одессе: медики прокомментировали инцидент

В Одесской области планируют ввести бронь от мобилизации для медиков после того, как вокруг Киевского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Одессе разразился скандал. Со ссылкой на комментарий Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что конфликт, который произошел 11 июня, между медиками и военнослужащими ТЦК в Одессе исчерпан. При этом окончательный вердикт ожидается от стражей порядка.

"Что касается бронирования медиков - сейчас в соответствии с установленным порядком проводятся соответствующие врачебные осмотры, обновляются учетно-военные данные, формируются и представляются дополнительные списки на их бронирование. В ближайшее время вопрос будет решен" , - уточнили в Центре.

При этом добавили, что все бригады скорой помощи в Одессе работают в штатном режиме.