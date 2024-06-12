Бійка біля ТЦК в Одесі: медики прокоментували інцидент

В Одеській області планують запровадити бронь від мобілізації для медиків після того, як навколо Київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Одесі спалахнув скандал. З посиланням на коментар Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що конфлікт, який стався 11 червня між медиками та військовослужбовцями ТЦК в Одесі вичерпано. При цьому остаточний вердикт очікується від правоохоронців.

"Що стосується бронювання медиків - зараз відповідно до встановленого порядку проводяться відповідні лікарські огляди, оновлюються обліково-військові дані, формуються та подаються додаткові списки на їхнє бронювання. Найближчим часом питання буде вирішено" , - уточнили в Центрі.

При цьому там додали, що всі бригади швидкої допомоги в Одесі працюють у штатному режимі.