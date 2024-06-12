СМИ назвали дату подписания соглашения по безопасности между США и Украиной

США и Украина, как ожидается, подпишут двусторонний договор по безопасности в кулуарах саммита "Группы семи" в Италии в четверг, 13 июня﻿. Об этом говорится в материале CNN со ссылкой на информированных собеседников, сообщает Деловая столица.

По информации CNN, соглашение по безопасности обяжет США в течение 10 лет продолжать обучение украинских вооруженных сил, расширять сотрудничество в производстве вооружений и военной техники, продолжать оказывать военную помощь и усиливать обмен разведданными.

В рамках соглашения США пообещают провести консультации с Украиной сразу после будущего нападения со стороны России, чтобы определить дальнейшие шаги. Как и в других соглашениях, там не будет обязательства о взаимной обороне вроде коллективной безопасности НАТО.

Соглашение по безопасности между США и Украиной, сообщили источники издания, не будет содержать конкретных денежных обязательств по поддержке обороны Украины.

В то же время в приложении к соглашению будет изложено, как администрация Джо Байдена планирует работать с Конгрессом США над выполнением обязательств в сфере безопасности, в частности относительно долгосрочного финансирования для поддержки обороны Украины.

Собеседники CNN также указали, что договор по безопасности США и Украины будет так называемым исполнительным соглашением, которое не предусматривает ратификации и которое "не обязательно для выполнения любым будущим президентом".