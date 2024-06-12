В Белом доме подтвердили, что Украина и США завтра подпишут соглашение по безопасности

Украина и Соединенные Штаты Америки завтра, 13 июня, подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.﻿ Со ссылкой на Barron’s, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Лидеры подпишут двустороннее соглашение о безопасности, давая понять, что наша поддержка сохранится надолго в будущем" , - рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он уточнил, что это произойдет на полях саммита "Большой семерки" (G7), который пройдет в Апулии (Италия).

В то же время руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что саммит посетит президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы с Джейком Салливаном работали над многими треками, включая те, которые касаются вооружений с самого начала широкомасштабного вторжения. И также в постоянном диалоге готовили будущее соглашение. Я искренне благодарен за работу нашей команде, а также союзникам. Ждем саммита G7" , - добавил Ермак.

Сегодня CNN уже писало о планах США подписать двустороннее соглашение по безопасности в ходе саммита "Большой семерки".

Издание уточняло, что соглашение будет "необязательным" для выполнения будущими президентами США. Также там не будет конкретики о финансовых обязательствах в рамках помощи Украине.

Ожидается, что документ будет схож с теми, которые Украина уже успела подписать с другими партнерами за этот год.