Rheinmetall договаривается о производстве боеприпасов в Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет переговоры о создании совместного с Украиной предприятия по производству артиллерийских снарядов, заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер. Об этом говорится на сайте компании, сообщает Зеркало недели.

В частности, на Ukraine Recovery Conference, которая проходит в эти дни в Берлине, Паппергер подписал меморандум с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным о взаимопонимании по расширению стратегического сотрудничества. Соглашение определяет дальнейшие направления более тесного сотрудничества между украинской оборонной промышленностью и немецким концерном.

Ожидается, что Украина и Rheinmetall создадут "Украинский центр передового опыта по производству боеприпасов". Концерн будет иметь 51% акций в совместном предприятии, а украинская сторона – 49%. В Украине планируется производить шестизначное количество 155 мм снарядов.