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ВСУ обезвредили еще 980 оккупантов и десятки единиц техники врага

ВСУ обезвредили еще 980 оккупантов и десятки единиц техники врага
Фото: Facebook

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили на поле боя 980 российских захватчиков, поразили 17 танков и 34 артиллерийских систем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.24 ориентировочно составили:

  • личный состав - около 522810 (+980) человек
  • танков - 7928 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин - 15208 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 13770 (+34) ед,
  • РСЗО - 1099 (+0) ед,
  • средства ПВО - 846 (+2) ед,
  • самолетов - 359 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11075 (+33),
  • крылатые ракеты - 2285 (+5),
  • корабли - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18794 (+58) ед,
  • специальная техника - 2294 (+4).

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