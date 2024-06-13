ВСУ обезвредили еще 980 оккупантов и десятки единиц техники врага
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили на поле боя 980 российских захватчиков, поразили 17 танков и 34 артиллерийских систем, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.24 ориентировочно составили:
- личный состав - около 522810 (+980) человек
- танков - 7928 (+17) ед,
- боевых бронированных машин - 15208 (+21) ед,
- артиллерийских систем - 13770 (+34) ед,
- РСЗО - 1099 (+0) ед,
- средства ПВО - 846 (+2) ед,
- самолетов - 359 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11075 (+33),
- крылатые ракеты - 2285 (+5),
- корабли - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18794 (+58) ед,
- специальная техника - 2294 (+4).