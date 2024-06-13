ВСУ обезвредили еще 980 оккупантов и десятки единиц техники врага

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили на поле боя 980 российских захватчиков, поразили 17 танков и 34 артиллерийских систем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.24 ориентировочно составили: