ЗСУ знешкодили ще 980 окупантів та десятки одиниць техніки ворога

За минулу добу Сили оборони знешкодили на полі бою 980 російських загарбників, уразили 17 танків та 34 артилерійських систем, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно склали: