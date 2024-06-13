ЗСУ знешкодили ще 980 окупантів та десятки одиниць техніки ворога
За минулу добу Сили оборони знешкодили на полі бою 980 російських загарбників, уразили 17 танків та 34 артилерійських систем, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно склали:
- особовий склад ‒ близько 522810 (+980) осіб
- танків ‒ 7928 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15208 (+21) од,
- артилерійських систем – 13770 (+34) од,
- РСЗВ – 1099 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 846 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11075 (+33),
- крилаті ракети ‒ 2285 (+5),
- кораблі ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18794 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 2294 (+4).