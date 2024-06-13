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ЗСУ знешкодили ще 980 окупантів та десятки одиниць техніки ворога

ЗСУ знешкодили ще 980 окупантів та десятки одиниць техніки ворога
Фото: Facebook

За минулу добу Сили оборони знешкодили на полі бою 980 російських загарбників, уразили 17 танків та 34 артилерійських систем, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно склали:

  • особовий склад ‒ близько 522810 (+980) осіб
  • танків ‒ 7928 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15208 (+21) од,
  • артилерійських систем – 13770 (+34) од,
  • РСЗВ – 1099 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 846 (+2) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11075 (+33),
  • крилаті ракети ‒ 2285 (+5),
  • кораблі ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18794 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2294 (+4).

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