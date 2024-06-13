WP: Трамп при желании сможет выйти из соглашения по безопасности с Украиной

Поскольку соглашение по безопасности Украины и США не будет ратифицировано Конгрессом, то любой следующий президент Соединенных Штатов сможет при желании из него выйти. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на чиновников США, сообщает Европейская правда.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден планируют в четверг подписать 10-летнее соглашение о безопасности, которое обяжет Вашингтон предоставить Киеву широкий спектр военной помощи.

Соглашение имеет целью обязать будущие администрации США поддерживать Украину.

Оно станет основой для долгосрочных усилий Соединенных Штатов, направленных на помощь в развитии украинских вооруженных сил.

В то же время официальные лица признали, что Дональд Трамп или любой другой будущий президент страны может выйти из юридически обязывающего исполнительного соглашения, поскольку оно не является договором и не будет ратифицировано Конгрессом.

В случае победы Трампа на выборах будущее соглашения остается неясным.

Трамп порой выражал скептицизм относительно поддержки Украины, заявляя, что он способен прекратить войну между Россией и Украиной в течение 24 часов.

Он настаивал на том, чтобы Европа взяла на себя большее финансовое бремя поддержки Киева, но в конце концов он дал сигнал о своем согласии на одобрение Конгрессом помощи Украине этой весной.