Украинцы назвали цель России в войне с Украиной – опрос

Большинство украинцев считают, что Россия стремится уничтожить украинскую нацию (34%) или осуществить физический геноцид большинства населения (26%). Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Еще 6% украинцев считают, что Россия хочет покорить все территории, хотя и оставить им культурную автономию в составе России.

По мнению 12% украинцев, Россия стремится сменить власть и создать марионеточное государство, которое будет слушаться во всем Россию.

Только 7% украинцев считают, что агрессор стремится сохранить за собой уже оккупированные территории и действительно не претендует на всю или большинство территорий Украины.

Кроме этого, один из вариантов ответов был сформулирован таким образом, чтобы быть приближенным к российской пропаганде, а именно – проведение денацификации и демилитаризации Украины без посягательств на независимость Украины. Только 5% респондентов выбрали этот вариант.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, от Запада к Востоку украинцы понимают экзистенциальный характер войны России против Украины.

По его словам, в мае 2023 года 78% украинцев имели близких или знакомых, погибших или раненых в результате вторжения. Большинство из них имеют кого-то, кто сейчас проходит службу в Силах обороны. Миллионы украинцев вынуждены были покинуть Украину и миллионы стали вынужденно перемещенными лицами внутри Украины.

"Осознание украинцами разрушительных и убийственных стремлений России и россиян является мощным фактором, который сохраняет устойчивость понимания, что борьбу нужно продолжать. Можно иметь разные стратегические и тактические взгляды на ведение борьбы (например, стоит ли идти на переговоры, какие компромиссы более или менее допустимы и тому подобное), однако украинцы сохраняют единство в вопросе, что мы должны продолжать давать отпор жестокому врагу" , - сказал он.

По его мнению, кроме этого, такие результаты должны дать очередное недвусмысленное объяснение нашим западным друзьям, почему украинцы не хотят "любого" мира с Россией.

"Украинцам не нужен "любой" мир - украинцы просто хотят выжить. Поэтому нужен мир, который давал бы гарантии, что война не будет повторяться раз за разом с захватом все новых территорий, пока от Украины ничего не останется" , - констатировал социолог. ﻿

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 16-22 мая 2024 года. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.