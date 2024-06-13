Нацбанк опять снизил учетную ставку. Реакция рынка

Сегодня, в четверг 13 июня, состоялось уже четвертое в этом году заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение снизить учетную ставку НБУ на 0,5%, с 13,5 до 13% годовых с 14 июня 2024 года.

Об этом на пресс-конференции руководства НБУ объявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Ставка 13,5% действовала с 26 апреля 2024 года.

После длительного периода снижения инфляция в апреле осталась неизменной и лишь незначительно выросла в мае – до 3,3% в годовом измерении. Такие темпы роста потребительских цен оказались ниже ожиданий НБУ. Учитывая сдержанные показатели инфляции, продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий и баланс рисков для дальнейшей инфляционной динамики, Нацбанк продолжил цикл смягчений процентной политики, чтобы поддержать восстановление экономики.

Тем не менее, НБУ ожидает умеренного ускорения инфляции в ближайшие месяцы и ее выход за пределы целевого диапазона до конца года. Такая ценовая динамика определяется прежде всего сохранением давления на расходы бизнеса в условиях войны, перенесением на цены роста заработных плат, а также повышением тарифов на электроэнергию, которое уже произошло с 1 июня.

В то же время взвешенная монетарная политика НБУ и мораторий на повышение большинства жилищно-коммунальных тарифов будут ограничивать рост цен. Отдельно был сделан акцент на том, что НБУ будет продолжать политику «защиты гривневых сбережений от инфляционного давления».

Очевидно, опасаясь (хоть об этом и не было сказано вслух) выноса гривневых депозитов из банков вследствие снижения процентных ставок, Национальный банк не тронул ставку по своим трехмесячным депозитным сертификатам, оставив ее на уровне 16,5%. При этом было сказано, что эта ставка может быть скорректирована уже на следующем заседании правления НБУ 25 июля.

Отвечая на вопрос журналиста, Андрей Пышный заявил, что в НБУ надеются на снижение процентных ставок по кредитам для бизнеса, отлично понимая, насколько это важно в настоящее время.

Реакция рынка

Межбанковский валютный рынок крайне негативно отреагировал на новость о снижении учетной ставки. Казначеи банков отлично понимают, что это означает дальнейшее удешевление гривны, а значит, ее падение по отношению к иностранным валютам. Котировки межбанка к 15:00 достигли 40,80/40,82 грн (соответственно, бид/оффер), установив очередной исторический максимум.

Реакция наличного рынка пока сдержанная, однако уже в ближайшие дни ожидается, что ценник на наличный доллар в столице вырастет выше отметки 41 грн.